Аль-Васл – Аль-Айн 2:1

Голы: Жилберту, 60, 90+2 – Лаба, 45+1

К слову Ребров потерпел первое поражение в ОАЭ, уступив прямому конкуренту.

Подопечные украинца сначала владели преимуществом и открыли счет в конце первого тайма. Однако во второй половине игры лучше смотрелись хозяева, которые не только сумели выровнять положение, но и вырвали победу – 2:1.

Решающий мяч влетел в ворота Аль-Айна на второй компенсированной минуте. Таким образом команда Реброва завершила выступления в нынешнем розыгрыше Кубка президента.

Аль-Айн лидирует в чемпионате