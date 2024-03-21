Мое сердце разбито, – белорусская теннисистка Соболенко прокомментировала самоубийство бойфренда

Во вторник, 19 марта, появилась информация о загадочной смерти бывшего белорусского хоккеиста Константина Кольцова. Он несколько лет был в отношениях со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Умер наставник хоккейного клуба Салават Юлаев в США. Известие о смерти поступило перед стартом турнира Miami Open-2024, где мужчина лично собирался поддержать Арину Соболенко на соревнованиях.

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Первая реакция Соболенко на смерть Кольцова

Как отметили в полиции, это было самоубийство без всяких подозрительных обстоятельств. Мужчина спрыгнул с балкона отеля.

В первый день теннисистка никак не комментировала смерть своего бойфренда. Однако 20 марта белоруска заявила, что на момент смерти Кольцова уже не была в отношениях с бывшим спортсменом.

Смерть Константина – это немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время,

– написала Сабаленко.

Подробности от бывшей жены

Добавим, что экс-супруга Константина Кольцова рассказала, что мужчина мог совершить суицид в состоянии алкогольного опьянения. В его комнате нашли пустые бутылки из-под спиртного и, по словам Юлии Михайловой, он не собирался умирать, о чем свидетельствуют его финансовые выписки:

У нас до сих пор хранится старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли и сумела открыть несколько писем. Константин забронировал еще апартаменты в другом месте. Покупки, которые еще не поступили, оплачены. Арендовал машину на длительный срок. То есть он не собирался умирать. Все, что угодно, конечно, может вскружить голову, но никаких признаков трагедии не было.

. Несмотря на трагедию в личной жизни, Арина Соболенко примет участие в турнире серии WTA 1000 в Майами. Свой стартовый матч она проведет против испанки Паулы Бадосы 22 марта.