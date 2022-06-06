Контавейт: Он не может приехать со мной на многие турниры

Эстонская теннисистка не смогла продолжить работу с Дмитрием Турсуновым из-за его российского гражданства. После полномасштабного вторжения России в Украину у тренера возникли проблемы с получением виз. Из-за чего он не может ездить с Анетт Контавейт во все соревнования.

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Потому вторая ракетка мира решила прекратить сотрудничество с российским специалистом. Теннисистка поблагодарила тренера за преодоленную работу.

Причина в том, что из-за того, что у него российский паспорт, ему сейчас очень сложно получить визы, и он не может приехать со мной на многие турниры. Я до сих пор чувствую, что мне нужен тренер, который может меня постоянно сопровождать и у которого не возникает столько проблем с получением виз,

– рассказала эстонская теннисистка.

Из-за отсутствия наставника на турнирах в Контавейте наступил спад в результатах. Поэтому Анетт хочет продолжить работу с тренером, который сможет вместе с ней ездить в турне.

Контавейт никак не может вернуться на корт. Анетт сложно перенесла коронавирус, поэтому впереди ее ждет медицинское обследование, чтобы понять, как тренироваться дальше.

Это последствия санкций и устранения россиян от цивилизованного мира.

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