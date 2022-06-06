Контавейт: Он не может приехать со мной на многие турниры
Эстонская теннисистка не смогла продолжить работу с Дмитрием Турсуновым из-за его российского гражданства. После полномасштабного вторжения России в Украину у тренера возникли проблемы с получением виз. Из-за чего он не может ездить с Анетт Контавейт во все соревнования.
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Потому вторая ракетка мира решила прекратить сотрудничество с российским специалистом. Теннисистка поблагодарила тренера за преодоленную работу.
Причина в том, что из-за того, что у него российский паспорт, ему сейчас очень сложно получить визы, и он не может приехать со мной на многие турниры. Я до сих пор чувствую, что мне нужен тренер, который может меня постоянно сопровождать и у которого не возникает столько проблем с получением виз,
– рассказала эстонская теннисистка.
Из-за отсутствия наставника на турнирах в Контавейте наступил спад в результатах. Поэтому Анетт хочет продолжить работу с тренером, который сможет вместе с ней ездить в турне.
Контавейт никак не может вернуться на корт. Анетт сложно перенесла коронавирус, поэтому впереди ее ждет медицинское обследование, чтобы понять, как тренироваться дальше.
Это последствия санкций и устранения россиян от цивилизованного мира.
Уступает только победительнице Ролан Гаррос
- Под руководством российского наставника Контавейт получила пять титулов с конца лета 2021 года. Турсунов привел эстонскую теннисистку к месту в топ-10 рейтинга WTA
- За всю карьеру Анетт завоевала шесть трофеев и заработала почти 7,5 миллиона долларов призовых. В этом сезоне завоевала один кубок.
- За карьеру одержала 373 победы и потерпела 188 поражений. По состоянию на 6 июня 2022 занимает вторую позицию в рейтинге WTA (4326 очков). Она поднялась на три строчки в рейтинге после его обновления. Контавейт уступает только полячке Изи Швентек.