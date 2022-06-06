Контавейт: Він не може приїхати зі мною на багато турнірів

Естонська тенісистка не змогла продовжити роботу з Дмітрієм Турсуновим через його російське громадянство. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у тренера почали виникати проблеми із отриманням віз. Через що він не може їздити з Анетт Контавейт на усі змагання.

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Тому друга ракетка світу вирішила припинити співпрацю з російським спеціалістом. Тенісистка подякувала тренеру за подолану роботу.

Причина в тому, що через те, що в нього російський паспорт, йому зараз дуже складно отримати візи і він не може приїхати зі мною на багато турнірів. Я досі відчуваю, що мені потрібний тренер, який може мене постійно супроводжувати і у якого не виникає стільки проблем із отриманням віз,

– розповіла естонська тенісистка.

Через відсутність наставника на турнірах у Контавейт настав спад у результатах. Тому Анетт хоче продовжити роботу з тим тренером, який зможе разом із нею їздити у турне.

Наразі Контавейт ніяк не може повернутись на корт. Анетт складно перенесла коронавірус, тому попереду на неї чекає медичне обстеження, щоб зрозуміти, як тренуватись далі.

Це наслідки санкцій та відсторонення росіян від цивілізованого світу.

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