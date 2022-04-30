Вторая ракетка мира не поддержала отстранение россиян и белорусов от Уимблдона

Российские и белорусские теннисисты не смогут принять участие в престижном турнире Уимблдон. Мировые спортсмены активно комментируют решение.

Теннисистка: Спортсмены не должны

Возглавляющая вторую позицию в мировом рейтинге испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что отстранение россиян и белорусов является несправедливым решением.

До речі Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали відсторонення росіян від Вімблдону

Для меня это решение не имеет никакого смысла. Война – это нечто очень сильное, чего не должно быть. Но смешивание политики со спортом, особенно с теннисом, в котором мы играем под своим флагом, но представляем свое имя, мне кажется несправедливым. Мы не виноваты,

– сказала она.

Хотим отметить, что ни один из российских и белорусских теннисистов не осудил действия своей страны. Их позиция достаточно нейтральна. Высказывания "Нет войне" ничего не стоят, поскольку ни один цивилизованный человек не хочет, чтобы в 21 веке была война. Российские и белорусские теннисисты продолжают молчать, а разве это не преступление?

Как реагируют на войну российские теннисисты на войну в Украине

Россиянин Даниил Медведев в начале полномасштабной войны в Украине убрал из своего аккаунта в инстаграмме российский флажок.

Он заявлял, что хочет мира в мире, однако осудить действия своей власти не смог.

Андрей Рублев после победного матча написал на объективе камеры "Нет войне".

Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них.