Цього сезону форвард Мілана Златан Ібрагімович став справжнім лідером команди у свої 39 років. Чудову гру нападника у 2020 році високо оцінили у Італії.

Авторитетне в Італії видання La Gazzetta dello Sport підбило підсумки футбольного року в Італії. Найсильнішою командою стала Аталанта Руслана Маліновського. Але не обійшли осторонь і досягнення Мілана.

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Легенда року

Клуб під керівництвом Стефано Піолі показує видатний сезон у Серії А. За 11 турів "россонері" здобули 27 очок, які дозволили їм очолити таблицю. Найближчий конкурент Інтер поступається "червоно-чорним" 3 пунктами.

У Лізі Європи справи у Мілана також йдуть найкращим чином. Команда Ібрагімовича вийшла з першого місця вийшла з групи H. У розіграші турніру клуб з Мілана зустрічався з Ліллем, Спартою та Селтіком. У їх активі 13 пунктів.

Неабиякий внесок у такі результати вніс нападник Златан Ібрагімович. Швед після повернення у клуб в грудні переживає "другу молодість". У цьому сезоні швед провів у футболці "червоно-чорних" 10 матчів, у яких 11 разів відзначався у воротах суперників та ще двічі віддавав результативні передачі на партнерів по команді.

Саме завдяки такій результативності та грі Ібрагімович отримав премію "Легенда року". Додамо, що найкращим тренером став наставник Мілана Піолі.

Ібрагімович пропустив останні зустрічі через м'язову травму стегна. Передбачалось, що гравець не зіграє протягом 3-4 тижнів. Але футболіст вже повернувся у загальну групу та готується до зустрічі проти Дженоа. Поєдинок відбудеться вже у середу, 16 грудня. Але, чи буде швед у заявці команди на матч наразі не повідомляється.

Контракт футболіста розрахований до кінця року, але в угоді є пункт з можливістю продовження контракту ще на рік.

Протягом 2010/12 років Златан виступав за клуб з Мілана. За цей період швед 42 рази засмучував голкіперів суперників.



Златан Ібрагімович / Фото: La Gazzetta dello Sport



Стефано Піолі / Фото: La Gazzetta dello Sport