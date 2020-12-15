Впереди Ювентуса и Милана: Аталанта Малиновского стала лучшей командой Италии
Этот сезон для Аталанты можно назвать одним из самых успешных в исполнении итальянцев. Их выступления были удачными не только на внутренней арене .но и на международной. Клуб Руслана Малиновского заслуженно был признан лучшим в Италии.
Авторитетная газета La Gazzetta dello Sport выбрала лучшую команду в Италии, которая сделала самый большой прорыв в этом сезоне. По итогам года победу отдали Аталанте, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.
Ничего себе Малиновский благодаря роскошному голу стал героем матча Аталанта – Фиорентина
Лучшая команда года
В прошлом году подопечные Джана Пьера Гасперини сенсационно дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где их ждал грозный соперник ПСЖ. Французы в драматичном матче вырвали победу на последних минутах встречи 1:2. Единственный гол за Аталанту забил Марио Пашалич.
В этом розыгрыше элитного турнира команда Малиновского второй раз подряд вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
- В Серии А дела у Аталанты идут не так удачно. За 10 матчей клуб получил 17 очков. Такой показатель позволяет команде располагаться на 8 месте. От лидера чемпионата Аталанта отстает на 10 пунктов.
- В прошлом туре жертвой подопечных Гасперини стала Фиорентина. "Фиалки" проиграли со счетом 3:0.
- В следующем поединке они встретятся с Ювентусом. Матч состоится в среду, 16 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30.
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