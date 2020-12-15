Этот сезон для Аталанты можно назвать одним из самых успешных в исполнении итальянцев. Их выступления были удачными не только на внутренней арене .но и на международной. Клуб Руслана Малиновского заслуженно был признан лучшим в Италии.

Авторитетная газета La Gazzetta dello Sport выбрала лучшую команду в Италии, которая сделала самый большой прорыв в этом сезоне. По итогам года победу отдали Аталанте, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.

Ничего себе Малиновский благодаря роскошному голу стал героем матча Аталанта – Фиорентина

Лучшая команда года

В прошлом году подопечные Джана Пьера Гасперини сенсационно дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где их ждал грозный соперник ПСЖ. Французы в драматичном матче вырвали победу на последних минутах встречи 1:2. Единственный гол за Аталанту забил Марио Пашалич.

В этом розыгрыше элитного турнира команда Малиновского второй раз подряд вышла в плей-офф Лиги чемпионов.