Невероятная Мерешко

На этот раз украинка превзошла паралимпийский рекорд в квалификационном заплыве на 200 метров. Елизавета Мерешко показала рекордное время 2.56,90.

Вот так Пловчиха Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио, в Гюнтер – "бронза"

Благодаря такому результату наша пловчиха пробилась в финал соревнований. Решающий заплыв состоится 26 августа около 11:31. Елизавета будет единственной среди представительниц Украины в этом заплыве.

Отметим, что накануне Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады-2020. Украинка с лучшим временем и паралимпийским рекордом преодолела дистанцию 50 метров вольным стилем. Впервые украинский гимн звучал в Токио.