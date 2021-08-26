Невероятная Мерешко
На этот раз украинка превзошла паралимпийский рекорд в квалификационном заплыве на 200 метров. Елизавета Мерешко показала рекордное время 2.56,90.
Вот так Пловчиха Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио, в Гюнтер – "бронза"
Благодаря такому результату наша пловчиха пробилась в финал соревнований. Решающий заплыв состоится 26 августа около 11:31. Елизавета будет единственной среди представительниц Украины в этом заплыве.
Отметим, что накануне Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады-2020. Украинка с лучшим временем и паралимпийским рекордом преодолела дистанцию 50 метров вольным стилем. Впервые украинский гимн звучал в Токио.
- В активе наших пловцов уже 5 наград. В заплыве на 50 метров, где победила Мерешко, третье место заняла самая юная участница сборной по плаванию Анна Гонтарь. Девушке всего 17 лет, а она уже надела на свою шею бронзовую паралимпийскую медаль.