В ВСУ не рекомендовали любые контакты с гражданами России, – олимпийский призер Горуна
Источник:Lviv Media
Станислав Горуна один из спортсменов, который встал на защиту Ярославы Магучих после фото с россиянкой Марией Ласицкене. Станислав рассказал, что во Львове со спортсменами провели инструктаж, что не нужно делать на Олимпиаде в Токио.
Спортсменам провели инструктаж в ВСУ
Каратист рассказал о том, что перед Играми в Токио для спортсменов провели инструктаж Вооруженные силы Украины.
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Во Львове ВСУ нам проводили инструктаж. О других городах не знаю. Рекомендовали, что не стоит делать, а что стоит. В том числе любые контакты с гражданами России, страны-агрессора, были не рекомендованы,
– рассказал Горуна.
По словам Горуны, никто не мог запретить спортсменам иметь контакты с россиянами.
"Запретить это никто не мог. Рекомендовали воздержаться от этого. Это все-таки была инструкция", – резюмировал каратист.
- Соревнования по прыжкам в высоту на Олимпийских играх завершились скандалом в Украине. Наша спортсменка Ярослава Магучих завоевала историческую бронзовую награду.
- Олимпийской чемпионкой стала представительница ОКР Мария Ласицкене. После результатов россиянка подбежала к украинке, легкоатлетки поздравили друг друга и сделали общую фотографию.
- В Украине много людей обвиняют Ярославу в том, что она не должна была делать фотографию. За 19-летнюю легкоатлетку заступились олимпийский чемпион Жан Беленюк, бронзовый призер Игр в Токио Станислав Горуна и Ольга Саладуха.
- После прилета в Украину Ярослава объяснила, что фото сделала на возвышенных эмоциях после медали. Также она заверила, что в ее действиях не было политического подтекста.
- В Минобороны уже провели разговор со спортсменкой и заверили, что объятия были следствием эмоций.