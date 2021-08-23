В ВСУ не рекомендовали любые контакты с гражданами России, – олимпийский призер Горуна

Станислав Горуна один из спортсменов, который встал на защиту Ярославы Магучих после фото с россиянкой Марией Ласицкене. Станислав рассказал, что во Львове со спортсменами провели инструктаж, что не нужно делать на Олимпиаде в Токио.

Спортсменам провели инструктаж в ВСУ

Каратист рассказал о том, что перед Играми в Токио для спортсменов провели инструктаж Вооруженные силы Украины.

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Во Львове ВСУ нам проводили инструктаж. О других городах не знаю. Рекомендовали, что не стоит делать, а что стоит. В том числе любые контакты с гражданами России, страны-агрессора, были не рекомендованы,

– рассказал Горуна.

По словам Горуны, никто не мог запретить спортсменам иметь контакты с россиянами.

"Запретить это никто не мог. Рекомендовали воздержаться от этого. Это все-таки была инструкция", – резюмировал каратист.