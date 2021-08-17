После Олимпиады-2020 в Токио Горуну упрекнули в отсутствии национальных позиций из-за поездок в Россию на турниры уже после того, как началась российско-украинская война.

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Сам Горуна в интервью сайту 24 канала заявил, что благодарен всем, благодаря кому "имел возможность представлять на Олимпиаде государство Украину и вернуться из Токио в мирный Киев"

"Я понимаю, что если бы не добровольцы и волонтеры в начале войны, враг вошел бы не только в Крым и часть Донетчины и Луганщины, а значительно глубже. И нам бы было сейчас не до спорта и не до Олимпиады. Я приклоняю голову перед людьми, которые уберегли для нас Украину. Должен признать, что я не настолько храбрый, как те люди, которые борются сейчас за нашу страну на ее восточных границах. Могу сказать, что сейчас, в условиях гибридной войны могу принести Украине больше пользы как спортсмен. Я и те другие 156 олимпийцев, которые представляли наше государство в Токио. Говорю это к тому, что отдельные персоналии любят отправлять нас на фронт. Изменило бы что-то существенно там дополнительных 157 душ? Зато представляя нашу страну на международной арене, мы способствуем поднятию ее имиджа. Вместе с тем будучи военнообязанным, в случае, если начнется полномасштабная война, не буду прятаться и тоже буду защищать целостность Украины", – заявил Горуна.

Каратист добавил, что планирует провести встречи и с представителями Союза ветеранов АТО во Львове, а также нескольких волонтерских организаций.

"С представителями отдельных националистических организаций встречался уже в Киеве. Мы поговорили и объяснились. Считаю своим долгом объяснить им, что имею патриотические взгляды. В своих предыдущих интервью я открыто называл Путина "х...лом". И мне безразлично, как это воспримут друзья в России. С теми, кто этого не принимает, мне не по пути", – отметил Горуна.