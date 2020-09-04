Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев попал в неприятную ситуацию из-за поста в инстаграме.

Экс-сборник Украины опубликовал фото с бульвара Шевченко в Киеве – мужчина на лавочке скрывает лицо под коричневой кофтой, пишет "Сегодня".

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"Мистера в парке увидел", – подписал эти кадры Алиев, намекая на сходство мужчины с Мирчей Луческу, который недавний матч за Суперкубок Украины провел с полотенцем на голове.



Мирча Луческу / Фото: ФК "Динамо"

После этого поста подписчики Александра Алиева раскритиковали бывшего футболиста. "Больше с алкоголем дружи, и тебя тоже скоро на лавочке будут фоткать", "Ты выложи видео, где ты в детской кроватке спал синий. А рядом – бутылки...", "Его Мистером называют! А тебя как?", " Что-что, а уважение нужно иметь! Луческу Кубок УЕФА выигрывал. А чего, Саша, добился ты? Кроме коллекции ночных клубов в Киеве и Москве".

Что известно об Алиеве?