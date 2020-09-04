"Встретил Мистера": Алиев попал в скандал с троллингом Луческу – фото
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев попал в неприятную ситуацию из-за поста в инстаграме.
Экс-сборник Украины опубликовал фото с бульвара Шевченко в Киеве – мужчина на лавочке скрывает лицо под коричневой кофтой, пишет "Сегодня".
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"Мистера в парке увидел", – подписал эти кадры Алиев, намекая на сходство мужчины с Мирчей Луческу, который недавний матч за Суперкубок Украины провел с полотенцем на голове.
Мирча Луческу / Фото: ФК "Динамо"
После этого поста подписчики Александра Алиева раскритиковали бывшего футболиста. "Больше с алкоголем дружи, и тебя тоже скоро на лавочке будут фоткать", "Ты выложи видео, где ты в детской кроватке спал синий. А рядом – бутылки...", "Его Мистером называют! А тебя как?", " Что-что, а уважение нужно иметь! Луческу Кубок УЕФА выигрывал. А чего, Саша, добился ты? Кроме коллекции ночных клубов в Киеве и Москве".
Что известно об Алиеве?
- Кроме "Динамо" и сборной Украины, Алиев выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух". В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
- Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
- После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий". Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".