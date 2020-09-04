"Зустрів Містера": Алієв потрапив у скандал з тролінгом Луческу – фото
Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв потрапив у неприємну ситуацію через пост в інстаграмі.
Екс-збірник України опублікував фото з бульвару Шевченка в Києві – чоловік на лавочці приховує обличчя під коричневої кофтою, пише "Сегодня".
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"Містера в парку побачив", – підписав ці кадри Алієв, натякаючи на схожість людини з Мірчею Луческу, який недавній матч за Суперкубок України провів з рушником на голові.
Мірча Луческу / Фото: ФК "Динамо"
Після цього поста підписники Олександра Алієва розкритикували колишнього футболіста. "Більше з алкоголем дружи, і тебе теж скоро на лавочці будуть фоткати", "Ти виклади відео, де ти в дитячому ліжечку спав синій. А поруч – пляшки...", "Його Містером називають! А тебе як?", "Що-що, а повагу потрібно мати! Луческу Кубок УЄФА вигравав. А чого, Саша, домігся ти? Крім колекції нічних клубів в Києві і Москві".
Що відомо про Алієва?
- Окрім "Динамо" та збірної України, Алієв виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух". У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький". Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".