Алиев возвращается: экс-динамовец проведет матч за сборную Украины по мини-футболу
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев возвращается в спорт. Алиев сыграет за сборную Украины по мини-футболу.
35-летний Алиев дебютирует за сборную Украины на Кубке Независимости по мини-футболу 6 на 6. Об этом сообщает Федерация мини-футбола Украины.
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Бывший футболист сыграет против сборной Швейцарии в составе "А" сборной Украины.
В турнире примут участие две команды Украины, а также Молдова и Швейцария.
Встречи пройдут на стадионе SkyArena в Киеве 22 и 23 августа.
Расписание матчей и мероприятий
22 августа
- 18:00 Украина А – Швейцария
- 19:00 Украина Б – Молдова
23 августа
- 14:00 Украина Б – Украина А
- 15:00 Швейцария – Молдова
- 19:30 Украина Б – Швейцария
- 20:30 Украина А – Молдова
Что известно про Алиева?
Кроме "Динамо" и сборной Украины, Алиев выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух". В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи". Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины. После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий". Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".