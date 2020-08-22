Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев возвращается в спорт. Алиев сыграет за сборную Украины по мини-футболу.

35-летний Алиев дебютирует за сборную Украины на Кубке Независимости по мини-футболу 6 на 6. Об этом сообщает Федерация мини-футбола Украины.

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Бывший футболист сыграет против сборной Швейцарии в составе "А" сборной Украины.

В турнире примут участие две команды Украины, а также Молдова и Швейцария.

Встречи пройдут на стадионе SkyArena в Киеве 22 и 23 августа.

Расписание матчей и мероприятий

22 августа

18:00 Украина А – Швейцария

19:00 Украина Б – Молдова

23 августа

14:00 Украина Б – Украина А

15:00 Швейцария – Молдова

19:30 Украина Б – Швейцария

20:30 Украина А – Молдова