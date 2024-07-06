"Подонок Орбан пожал руку военному преступнику": легенда НХЛ уничтожил политика за визит к Путину

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек резко высказался относительно визита Виктора Орбана в Россию. Один из лучших голкиперов НХЛ не подбирал слов в отношении премьер-министра Венгрии.

Венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля посетил государство-агрессора. В России одиозный политик встретился с самопровозглашенным президентом Владимиром Путиным.

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Что сказал Гашек о встрече Орбана с Путиным

Визит Орбана вызвал волну возмущения среди союзников и друзей Украины. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек опубликовал гневный пост в социальной сети Х. Он напомнил венгерскому политику, кому он жал руку.

"Подонок Орбан отправился в террористическую Россию, чтобы пожать руку военному преступнику, ответственному за смерть, увечье и геноцид более миллиона человек.

Я очень рад, что наши министры и политические лидеры ЕС отмежевались от него. Европа и НАТО едины", – написал Гашек.

Отметим, что сейчас Венгрия председательствует в Совете ЕС. Орбан решил воспользоваться этим статусом, чтобы встретиться с Путиным. В России это событие раздули, мол, один из лидеров ЕС встретился с их президентом.

Однако Орбан ни с кем из политического руководства ЕС не согласовывал свою поездку в Москву и не имел мандат на переговоры от имени Европейского Союза.

Поехал в Москву после визита в Киев