10 мая 2024 года в Чехии начался чемпионат мира-2024 по хоккею в элитном дивизионе. Он продлится до 26 мая, пишет 24 канал.

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Во время одного из матчей сняли флаг Украины

Флаг вывесили во время игры между командами Казахстана и Латвии. После того, как украинский флаг засветился на прямой трансляции, организаторы убрали его.

Причиной этому стало то, что на матчах запрещено вывешивать флаги стран, которые не участвуют в турнире.

"На аренах чемпионата мира могут быть болельщики только с флагами стран-участниц. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны. Такая процедура уже действует в течение всего чемпионата мира и ряда других турниров на аналогичном уровне", – говорится в заявлении IIHF для пропагандистского СМИ.

Отметим. Сборная России участие в турнире по хоккею не принимает – ее отстранили еще в 2022 году.

Украина участвует в чемпионате мира по хоккею, однако в низшем дивизионе.