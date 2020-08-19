Новий сезон англійської Прем'єр-ліги опинився під загрозою зривою через спалах COVID-19. Після невеликої відпустки випадки зараження коронавірусом виявили у 12 клубах.

Про те, що COVID-19 виявлено у футболістів 12 клубів, повідомляє британський таблоїд The Telegraph.

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Видання повідомляє, що перед відновленням тренувань футболісти всіх 20 клубів АПЛ пройшли тестування на COVID-19.

Результат виявився позитивним у 14 футболістів з 12 клубів. Імена хворих не називають.

В АПЛ стурбовані ситуацією

Повідомляється, що організатори турніру стурбовані ситуацією. Зокрема, під час відпустки футболісти контактували один з одним.

Через це кількість позитивних тестів може зрости.

Хто зіграє в АПЛ та коли старт сезону

Новий сезон мав розпочатися 8-го серпня, але через COVID-19 було прийнято рішення відкласти старт на 12 вересня.

Учасники АПЛ: