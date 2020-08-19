Спалах COVID-19 в АПЛ: позитивні тести здали футболісти 12 клубів
Новий сезон англійської Прем'єр-ліги опинився під загрозою зривою через спалах COVID-19. Після невеликої відпустки випадки зараження коронавірусом виявили у 12 клубах.
Про те, що COVID-19 виявлено у футболістів 12 клубів, повідомляє британський таблоїд The Telegraph.
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Видання повідомляє, що перед відновленням тренувань футболісти всіх 20 клубів АПЛ пройшли тестування на COVID-19.
Результат виявився позитивним у 14 футболістів з 12 клубів. Імена хворих не називають.
В АПЛ стурбовані ситуацією
Повідомляється, що організатори турніру стурбовані ситуацією. Зокрема, під час відпустки футболісти контактували один з одним.
Через це кількість позитивних тестів може зрости.
Хто зіграє в АПЛ та коли старт сезону
Новий сезон мав розпочатися 8-го серпня, але через COVID-19 було прийнято рішення відкласти старт на 12 вересня.
Учасники АПЛ:
- Ліверпуль
- Манчестер Сіті
- Манчестер Юнайтед
- Челсі
- Лестер
- Тоттенхем
- Вулверхемптон
- Арсенал
- Шеффілд Юнайтед
- Бернлі
- Саутгемптон
- Евертон
- Ньюкасл
- Крістал Пелес
- Брайтон
- Вест Хем
- Астон Вілла
- Лідс
- Вест Бромвіч
- Фулхем