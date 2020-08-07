Со следующего сезона в английской Премьер-лиге (АПЛ) введут жесткие наказания за проявления расизма на футбольных матчах.

Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о введении со следующего сезона новых правил, касающихся наказаний за проявления расизма и других форм дискриминации.

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Какие наказания за расизм

Команды будут наказывать за различные формы дискриминации, например, за скандирование фанатами оскорбительных кричалок.

Подобные нарушения могут привести к частичному или полному закрытию стадионов для публики.

Футболистов и тренеров за дискриминационные действия могут дисквалифицировать на срок от 6 до 12 матчей. Если обида была совершена "в письменной форме или с помощью средства связи", то минимальная дисквалификация составит 3 матча.

Как Англия борется с расизмом

На матчах АПЛ в течение чуть ли не каждого сезона происходят случаи проявления расизма.

В частности, в прошлом году фанаты "Манчестер Сити" забросали экс-звезду "Шахтера" Фреда мусором. А поединок "Тоттенхэма" с "Челси" был остановлен из-за поведения зрителей на стадионе.

После рестарта сезона АПЛ перед каждым матчем участники игры становятся на колено.

Этим жестом они поддерживают движение Black Lives Matter, который получил огласку после убийства полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда в США.