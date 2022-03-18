Причина очевидна – вторжение РФ в Украину. Аналогичное решение ранее CAS принял и по турнирам под эгидой УЕФА.

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Таким образом, по-прежнему российские футбольные клубы и сборные не будут допущены к международным соревнованиям. А главная футбольная сборная страны-агрессорки лишена права сыграть в матчах плей-офф за выход на чемпионат мира-2022.

После дисквалификации российской сборной команда Польши автоматически вышла в финал плей-офф, в котором 29 марта сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.