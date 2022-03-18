Причина очевидна – вторгнення РФ в Україну. Аналогічне рішення раніше CAS ухвалив і стосовно турнірів під егідою УЄФА.

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Таким чином, як і раніше, російські футбольні клуби та збірні не будуть допущені до міжнародних змагань. А головна футбольна збірна країни-агресорки позбавлена права зіграти в матчах плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022.

Після дискваліфікації російської збірної команда Польщі автоматично вийшла до фіналу плей-офф, в якому 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція – Чехія.