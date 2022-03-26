Вслед за Монзуль

Известная в Европе и мире украинская ассистент арбитра Марина Стрелецкая на время полномасштабного вторжения России в Украину будет работать в чемпионате Швейцарии.

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Свой первый матч украинка проведет в субботу, 26 марта, когда исполняет свои обязанности в игре тамошней мужской Лиги Промоушн (третий дивизион) Цюрих ІІ – Кьяссо. Матч начнется в 0 17:00.

Марина Стрелецкая оказалась в самом эпицентре боевых действий под Харьковом. К счастью, его удалось успешно эвакуироваться.

Ранее Екатерина Монзуль успела дебютировать в Италии в статусе главного арбитра матча в женской Серии А. Она работала на матче 17 тура женской Серии А Интер – Сампдория.

Украинка вышла на футбольное поле, завернутой в сине-желтый флаг.