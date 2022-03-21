Украинка вышла на футбольное поле завернутой в сине-желтый флаг, сообщает 24 канал.

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После начала войны в Украине Монзуль уехала в Италию и получила предложение работать на матчах женской Серии А.

Видео выхода украинки на поле

Сам же матч завершился победой Интера – 4:3.

Монзуль – 40-летняя украинская арбитриня, родившаяся в Харькове. Она стала первой женщиной в Украине, которой удалось попасть в элитную категорию судей ФИФА.

Екатерина Монзуль регулярно работает на матчах УПЛ и является одним из ведущих судей Украины. В целом она стала первой арбитриней в высшем дивизионе чемпионата Украины в 2016 году.