Монзуль получит работу

Харьковчанка по очевидным причинам осталась без работы, как и многие украинцы. Около трех миллионов наших земляков уехали за границу. Одной из них явилась Екатерина Монзуль, но в ее случае причиной стала профессиональная деятельность.

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Итальянская федерация футбола (FIGC) решила привлечь украинку в арбитраж на матчах чемпионата Италии. Уже 20 марта Екатерина Монзуль будет работать на матче женской Серии А Интер – Сампдория.

Отмечается, что организация расценивает это событие не как жест поддержки, а рассматривать возможность дальнейшего сотрудничества.

"Европейская футбольная семья имеет большое сердце, а итальянская семья находится в авангарде помощи населению Украины. Благодаря УЕФА и Роберто Розетти, проявившим чрезвычайную отзывчивость, а также мгновенно активизировавшуюся Итальянской ассоциации судей (AIA), мы послали еще один важный сигнал в пользу мира: Екатерину Монзуль пригласили в команду итальянских арбитров, предоставив ей возможность продолжать заниматься своей профессией на самом высоком уровне", – заявил президент FIGC Габриэле Гравина.