Чтобы провести чемпионат мира по супербайку, организаторам пришлось пойти на немало ограничений. Касались они и участников соревнований. А за их нарушение предусматривались значительные наказания. Одну из команды просто дисквалифицировали из-за отсутствия масок.

После первого гран-при Австралии, которое состоялось еще 29 февраля – 1 марта, возобновить чемпионат мира по супербайку удалось лишь в начале августа этапом в испанском Хересе. Все из-за пандемии коронавируса. Именно распространение инфекции привело к тому, что в правила чемпионата внесли немало изменений. Всем участникам соревнований (не только гонщикам, но и механикам и другим представителям команд) пришлось подписать новое соглашение, которое занимало семь страниц. Подробные правила поведения же занимали сразу 33 страницы, пишет Speed Week.

Вот так: Российский пилот разбил болид во время гонки Формулы-1 и едва не избил оператора: видео

Среди правил было и постоянное пребывание в маске для всех участников команды. При этом не только в паддоке, но и даже наедине на территории места проведения гонок. За этим следит охрана, в том числе и в отелях, где проживают команды.

Именно за несоблюдение этих правил из чемпионата мира была дисквалифицирована команда 2R Racing на Kawasaki. Ее представители отдыхали большой компанией без масок. Кроме того, они приглашали других присоединиться к ним и вместе поесть. Все это было запрещено.



Команду 2R Racing дисквалифицировали с чемпионата мира по супербайку за отсутствие масок

Вся команда сразу была дисквалифицирована с чемпионата до конца сезона. Остаться в гонке позволили лишь двум главным гонщикам – Виктору Нуньесу и Алессандро Занки. Но только при условии, что они найдут себе другие команды.