Щоб провести чемпіонат світу з супербайку, організаторам довелося піти на чимало обмежень. Стосувалися вони і учасників змагань. А за їх порушення передбачалися значні покарання. Одну з команди просто дискваліфікували через відсутність масок.

Після першого гран-прі Австралії, яке відбулося ще 29 лютого – 1 березня, відновити чемпіонат світу з супербайку вдалося лише на початку серпня етапом в іспанському Хересі. Все через пандемію коронавірусу. Саме поширення інфекції призвело до того, що в правила чемпіонату внесли чимало змін. Усім учасникам змагань (не лише гонщикам, але й механікам та іншим представникам команд) довелося підписати нову угоду, яка займала сім сторінок. Детальні правила поведінки ж займали одразу 33 сторінки, пише Speed Week.

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Серед правил було і постійне перебування у масці для усіх учасників команди. При цьому не лише в паддоку, але й навіть наодинці на території місця проведення перегонів. За цим слідкує охорона, в тому числі і в готелях, де проживають команди.

Саме за недотримання цих правил з чемпіонату світу була дискваліфікована команда 2R Racing на Kawasaki. Її представники відпочивали великою компанією без масок. Окрім того, вони запрошували інших приєднатися до них та разом поїсти. Все це було заборонено.



Команду 2R Racing дискваліфікували з чемпіонату світу з супербайку через відсутність масок

Уся команда одразу була дискваліфікована з чемпіонату до кінця сезону. Залишитися в перегонах дозволили лише двом головним гонщикам – Віктору Нуньєсу та Алессандро Занкі. Але лише за умови, що вони знайдуть собі інші команди.