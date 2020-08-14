Вся спина избита: во Франции на велосипедистов обрушился ужасный град – жуткие фото
Велосипедист Том Деклерк показал свои ужасные синяки после града, в который он и другие спортсмены попали во время гонки на втором этапе Criterium du Dauphine во Франции.
Град начался в концовке второго этапа гонки. Как сообщают очевидцы, болельщикам, что стояли вдоль дороги, пришлось срочно искать укрытие. Многие прятались в автомобили и под деревья, пишет 24 канал.
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Победу на этапе одержал словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич.
Кроме того, церемония награждения была прервана после того, как надувная крыша рухнула на колумбийца Эгана Берналя, который получал белую майку лучшего молодого гонщика.