Вся спина побита: у Франції на велосипедистів обрушився жахливий град – моторошні фото
Велосипедист Тім Деклерк показав свої жахливі синці після жахливого граду, в який він та інші спортсмени потрапили під час гонки на другому етапі Criterium du Dauphine у Франції.
Град почався в кінцівці другого етапу гонки. Як повідомляють очевидці, уболівальникам, що стояли уздовж дороги, довелося терміново шукати укриття. Багато ховалися в автомобілі і під дерева, пише 24 канал.
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Перемогу на етапі здобув словенський гонщик Jumbo-Visma Прімож Рогліч.
Крім того, церемонія нагородження була перервана після того, як надувний дах звалилася на колумбійця Егана Берналя, який отримував білу майку найкращого молодого гонщика.