Велосипедист Тім Деклерк показав свої жахливі синці після жахливого граду, в який він та інші спортсмени потрапили під час гонки на другому етапі Criterium du Dauphine у Франції.

Град почався в кінцівці другого етапу гонки. Як повідомляють очевидці, уболівальникам, що стояли уздовж дороги, довелося терміново шукати укриття. Багато ховалися в автомобілі і під дерева, пише 24 канал.

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Crazy weather at the finish of stage 2 at the #Dauphine , happy to report all our guys finished safely.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/0DZnPy0KRn — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 13, 2020

Перемогу на етапі здобув словенський гонщик Jumbo-Visma Прімож Рогліч.

Крім того, церемонія нагородження була перервана після того, як надувний дах звалилася на колумбійця Егана Берналя, який отримував білу майку найкращого молодого гонщика.