Историческая награда для Украины

Украинец Богдан Колмаков завоевал на турнире историческую медаль. Он стал первым в паркуре, эта дисциплина дебютирует в программе Всемирных игр-2022, пишет 24 канал.

К стати Украина завоевала 5 медалей в третий день Всемирных игр

Первые соревнования по этой дисциплине прошли еще в третий день Игорь - Колмаков должен был выступить во фристайле, однако не вышел на старт.

В четвертый соревновательный день прошла борьба за второй комплект наград Всемирных игр-2022 в паркуре. Богдан закончил свое выступление с золотой медалью – в скорости.

Украинский атлет показал лучший результат в квалификации, преодолев этап в 21.59 секунд. И имел сразу двух претендентов, с которыми должен был бороться за победу на Всемирных играх: итальянец Андреа Конзолини закончил выступление с результатом 21.72 секунды, а чех Мартин Кромочек – за 21.94 секунды.

В финале украинец преодолел дистанцию ​​еще быстрее – за 20.75 секунды, итальянцу понадобилось 20.98 секунды. Именно Колмаков получил золотую медаль турнира.

Любопытно. Несмотря на одну награду в четвертый день соревнований Украине удалось удержаться в топ-3 медального зачета. Главный лидер – Германия, она существенно увеличила свой отрыв. Также национальная команда лишилась лидерства в зачете по количеству наград: с 23 медалями она идет на третьем месте.

Медальный зачет: топ-5

1. Германия – 15+2+8

2. Колумбия – 9+8+3

3. Украина – 9+6+8

4. Япония – 8+5+7

5. Венгрия – 8+5+5