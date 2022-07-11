Украинцы в топ-3 медального зачета
За первые два дня украинцы получили 17 наград. В течение третьего дня соревнований украинцы завоевали еще 5 наград, пишет 24 канал.
К стати Украина завоевала 13 медалей за второй день Всемирных игр
В третий соревновательный день Украина была представлена в трех видах спорта – паверлифтинге, сумо и парашютном спорте. У первых двух сине-желтых атлетов удалось выиграть медали.
Украинский атлет Алексей Бычков получил титул чемпиона Всемирных игр по паверлифтингу в тяжелом весе.
Также в супертяжелом весе паверлифтинга медаль получила Татьяна Мельник – украинка стала бронзовым призером.
Еще 3 награды украинцы выиграли в сумо. В открытых соревнованиях среди женщин в Украине сразу две медали: Иванна Березовская завоевала "золото", а Светлана Яромка – "бронзу". В полуфинале Березовская взяла реванш у Яромки за поражение в финале супертяжелой категории, а затем выиграла и финал.
Березовская получила "серебро" и "золото" Всемирных игр-2022, а Яромка – "золото" и "бронзу".
Александр Вересюк завоевал дебютную награду на Всемирных играх. Он поднялся на третье место пьедестала в мужской открытой категории.
Топ-5 медального зачета
1. Германия – 9+1+4
2. Колумбия – 8+7+3
3. Украина – 8+6+8
4. Япония – 8+5+6
5. Венгрия – 6+4+4