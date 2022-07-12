Історична нагорода для України

Українець Богдан Колмаков здобув на турнірі історичну медаль. Він став першим у паркурі, ця дисципліна дебютує у програмі Всесвітніх ігор-2022, пише 24 канал.

До речі Україна здобула 5 медалей у третій день Всесвітніх ігор

Перші змагання з цієї дисципліни відбулися ще у третій день Ігор – Колмаков мав виступити у фристайлі, однак не вийшов на старт.

У четвертий змагальний день відбулася боротьба за другий комплект нагород Всесвітніх ігор-2022 у паркурі. Богдан закінчив свій виступ з золотою медаллю – у швидкості.

Український атлет показав найкращий результат у кваліфікації, подолавши етап за 21.59 секунд. І мав одразу двох претендентів, з якими мав боротися за перемогу на Всесвітніх іграх: італієць Андреа Конзоліні закінчив виступ з результатом 21.72 секунд, а чех Мартін Кромочек – за 21.94 секунд.

У фіналі українець подолав дистанцію ще швидше – за 20.75 секунд, італійцеві знадобилося 20.98 секунд. Тож саме Колмаков здобув золоту медаль турніру.

Цікаво. Попри одну нагороду у четвертий день змагань, Україні вдалося втриматися у топ-3 медального заліку. Головний лідер – Німеччина, вона суттєво збільшила свій відрив. Також національна команда втратила лідерство у заліку за кількістю нагород: з 23 медалями вона йде на третьому місці.

Медальний залік: топ-5

1. Німеччина – 15+2+8

2. Колумбія – 9+8+3

3. Україна – 9+6+8

4. Японія – 8+5+7

5. Угорщина – 8+5+5