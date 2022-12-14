Полномасштабная российская агрессия против Украины длится около десяти месяцев. Каждый день от российских ракет и снарядов гибнут мирные граждане нашей страны.

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Однако эти обстоятельства мало затрагивают чиновников из Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В ассоциации решили, что российские и белорусские боксеры не должны нести ответственность за войну, развязанную руководством их государств. WBA вернула спортсменов из РФ и БР в рейтинги своей ассоциации.

"Спортсмены из России и Беларуси не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к войне против Украины или любому продолжающемуся конфликту. Однако было определено, что любой боец, высказывающийся за войну или участвующий в ней, будет немедленно изъят.

Ради спорта и в пользу карьеры бойцов, они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA», – говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, WBA исключила боксеров из РФ и РБ из своих рейтингов в марте. Однако в ассоциации искали возможность допустить спортсменов из этих стран к соревнованиям. К примеру, российский боксер Дмитрий Бивол выходил на бой против Сауля Альвареса под флагом Кыргызстана.

Теперь в WBA решили ничего не придумывать, а допустить боксеров из стран-агрессоров во все соревнования. Кстати, на итоговом мероприятии WBA Awards российский боксер Дмитрий Бивол получил награду "Боксер года".