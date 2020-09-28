Полузащитник московского "Динамо" Даниил Лесовой рассказал, почему решил выступать за сборную России, а не Украины, несмотря на то, что начинал заниматься футболом в академии киевского "Динамо".

В августе Даниил Лесовой за 1,8 млн евро перешел из "Арсенала" в "Динамо". Слова футболиста цитирует Sports.ru.

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В "Динамо" выступали такие звезды, что в 17 лет мне было рано думать, чтобы там заиграть. Мне никто бы не гарантировал: точно дорастешь до основы в Киеве, на тебя обратит внимание Шевченко в сборной. Я понимал: в Украине начинаются проблемы, а у меня есть гражданство России. Решили, что целесообразнее в спортивном плане перейти в российский чемпионат. Я об этом не жалею и доволен. Хотел играть в футбол и играю. Мотив был только такой.

"Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее россиянином. При этом с большой теплотой отношусь к Украине и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия. Всегда хотел и хочу играть за сборную России. Пока я игрок молодежной сборной и пробиваюсь с ней на Евро – неплохо провели две сентябрьские игры и идем первыми в группе. Может быть, когда-то дорасту до основной", – сказал Лесовой.

Кто такой Даниил Лесовой

Хавбек родился в России, но еще в детстве с родителями переехал в Киев. Он выступал за юношеские сборные Украины (U-16 и U-17), а в 2016 году присоединился к академии "Зенита" и с 2018-го играет на молодежном уровне за сборную России.