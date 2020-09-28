Півзахисник московського "Динамо" Данило Лісовий розповів, чому вирішив виступати за збірну Росії, а не України, не дивлячись на те, що починав займатися футболом в академії київського "Динамо".

У серпні Данило Лісовий за 1,8 млн євро перейшов з "Арсеналу" в "Динамо". Слова футболіста цитує Sports.ru.

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У "Динамо" виступали такі зірки, що в 17 років мені було рано думати, щоб там заграти. Мені ніхто б не гарантував: точно доростеш до основи в Києві, на тебе зверне увагу Шевченко у збірній. Я розумів: в Україні починаються проблеми, а у мене є громадянство Росії. Вирішили, що доцільніше в спортивному плані перейти в російський чемпіонат. Я про це не шкодую і задоволений. Хотів грати в футбол – і граю. Мотив був тільки такий.

"Навряд чи хтось може сказати, що я вчинив негарно. У мене тато росіянин, російський паспорт з народження. Я себе вважаю швидше росіянином. При цьому з великою теплотою ставлюся до України – і не бачу тут ніяких протиріч. Мені добре і там, і тут, у мене два будинки: Київ і Росія. Завжди хотів і хочу грати за збірну Росії. Поки я гравець молодіжної збірної і пробиваюся з нею на Євро – непогано провели дві вересневі ігри та йдемо першими в групі. Може бути, колись доросту до основної", – сказав Лісовий.

Хто такий Данило Лісовий

Хавбек народився в Росії, але ще в дитинстві з батьками переїхав до Києва. Він виступав за юнацькі збірні України (U-16 і U-17), а в 2016 році приєднався до академії "Зеніта" і з 2018-го грає на молодіжному рівні за збірну Росії.