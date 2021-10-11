Всегда готов вернуться в сборную, – Малиновский впервые прокомментировал скандал с Петраковым
Источник:L'Eco di Bergamo
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал итальянским медиа конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым.
Малиновский назвал преувеличенным его конфликт с тренером сборной Украины. Руслан заявляет о готовности вернуться в национальную команду.
К слову Делаю, что тренер говорит, если нужно сыграть защитника – нет проблем, – Малиновский
"Из этого сделали больше, чем было на самом деле. В сентябре у меня были разногласия с тренером сборной: когда партнерам по Шахтеру и Динамо разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро", – заявил игрок.
Я всегда готов вернуться в сборную: произойдет ли это – решит тренер,
– заявил Малиновский.
Что известно о ситуации Малиновского в сборной Украины
- Сборная Украины в сентябре провела 3 матча с новым наставником Александром Петраковым. Малиновский в поединках против Казахстана (2:2) и Франции (1:1) выходил на замену.
- После игры с французами Петраков заявил, что он обиделся на то, что не попал в основной состав. По словам тренера, он извинился у Малиновского перед всей командой.
- Впоследствии сборная Украины провела спарринг с Чехией. Малиновский попросил Петракова отпустить его в Аталанту. Таким образом, Руслан пропустил игру.
- Он длительное время воздерживался от комментариев. И все же футболист опубликовал сообщение в инстаграме, в котором заявил, что ему не нужны извинения.