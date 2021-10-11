Всегда готов вернуться в сборную, – Малиновский впервые прокомментировал скандал с Петраковым

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал итальянским медиа конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым.

Малиновский назвал преувеличенным его конфликт с тренером сборной Украины. Руслан заявляет о готовности вернуться в национальную команду.

К слову Делаю, что тренер говорит, если нужно сыграть защитника – нет проблем, – Малиновский

"Из этого сделали больше, чем было на самом деле. В сентябре у меня были разногласия с тренером сборной: когда партнерам по Шахтеру и Динамо разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро", – заявил игрок.

Я всегда готов вернуться в сборную: произойдет ли это – решит тренер,

– заявил Малиновский.

Что известно о ситуации Малиновского в сборной Украины