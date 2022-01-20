Все зависит от Фьюри: Усик до сих пор не знает своего следующего соперника

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), сообщил, что следующим соперником украинца все еще может стать обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

В команде Усика нет четкого понимания, с кем подерется украинец, поэтому они держат все варианты открытыми. А таких два: реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) или объединительный поединок против Фьюри.

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"Ясности пока нет. С ноября ничего не прояснилось относительно следующего боя Усика", – сказал Красюк.

Ранее Эдди Хирн подтвердил, что Джошуа и Диллиан Уайт (обязательный претендент на пояс Фьюри) готовы отойти в сторону и позволить состояться бою Усик – Фьюри. При этом Боб Арум не верит в такой вариант развития событий.

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