Все зависит от Фьюри: Усик до сих пор не знает своего следующего соперника
Источник:Sky Sports
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), сообщил, что следующим соперником украинца все еще может стать обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).
В команде Усика нет четкого понимания, с кем подерется украинец, поэтому они держат все варианты открытыми. А таких два: реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) или объединительный поединок против Фьюри.
К слову Фьюри дал дерзкий прогноз на реванш Усика и Джошуа
"Ясности пока нет. С ноября ничего не прояснилось относительно следующего боя Усика", – сказал Красюк.
Ранее Эдди Хирн подтвердил, что Джошуа и Диллиан Уайт (обязательный претендент на пояс Фьюри) готовы отойти в сторону и позволить состояться бою Усик – Фьюри. При этом Боб Арум не верит в такой вариант развития событий.
Усик может провести бой с Фьюри: что известно
- В октябре 2021 года Фьюри после перерыва более года вернулся в ринг и нокаутировал Деонтея Уайлдера. Команда Тайсона и сам боксер все чаще начали говорить о бое с обладателем поясов WBO, WBA, IBF Александром Усиком.
- В WBC были готовы разрешить Фьюри провести бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. На организацию поединка выделили месяц.
- В то же время в WBC предупредили, что Тайсону придется сражаться против Уайта, если он не договорится с Усиком.
- На пути поединка Александра и Тайсона стал Энтони Джошуа, с которым украинец должен провести реванш.