У команді Усика немає чіткого розуміння, з ким поб'ється українець, тому вони тримають усі варіанти відкритими. А таких два: реванш із Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) або об'єднавчий поєдинок проти Ф'юрі.

До слова Ф'юрі дав зухвалий прогноз на реванш Усика та Джошуа

"Ясності поки що немає. З листопада нічого не прояснилося щодо наступного бою Усика", – сказав Красюк.

Раніше Едді Хірн підтвердив, що Джошуа та Ділліан Уайт (обов'язковий претендент на пояс Ф'юрі) готові відійти убік та дозволити відбутися бою Усик – Ф'юрі. При цьому Боб Арум не вірить у такий варіант розвитку подій.

Усик може провести бій з Ф'юрі: що відомо