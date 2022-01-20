У команді Усика немає чіткого розуміння, з ким поб'ється українець, тому вони тримають усі варіанти відкритими. А таких два: реванш із Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) або об'єднавчий поєдинок проти Ф'юрі.
До слова Ф'юрі дав зухвалий прогноз на реванш Усика та Джошуа
"Ясності поки що немає. З листопада нічого не прояснилося щодо наступного бою Усика", – сказав Красюк.
Раніше Едді Хірн підтвердив, що Джошуа та Ділліан Уайт (обов'язковий претендент на пояс Ф'юрі) готові відійти убік та дозволити відбутися бою Усик – Ф'юрі. При цьому Боб Арум не вірить у такий варіант розвитку подій.
Усик може провести бій з Ф'юрі: що відомо
- У жовтні 2021 року Ф'юрі після перерви в понад рік повернувся у ринг та нокаутував Деонтея Уайлдера. Команда Тайсона та сам боксер все частіше почали говорити про бій з володарем поясів WBO, WBA, IBF Олександром Усиком.
- У WBC були готові дозволити Ф'юрі провести бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. На організацію поєдинку виділили місяць.
- Водночас у WBC попередили, що Тайсону доведеться битися проти Уайта, якщо він не домовиться з Усиком.
- На заваді поєдинку Олександра й Тайсона став Ентоні Джошуа, з яким українець має провести реванш.