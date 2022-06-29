Все ради Украины: Шевченко, Свитолина и Стаховский посетят благотворительное мероприятие Швентек
Источник:твітер Іги Швьонтек
Первая ракетка мира Ига Швентек активно выражает свою поддержку украинскому народу. В этот раз она решила помочь украинцам материально.
Швентек: Я очень рада и благодарна, что мы это устраиваем
23 июля в Кракове пройдет благотворительное мероприятие для Украины по инициативе первой ракетки мира Иги Швентек. Польская теннисистка анонсировала ивент под названием "Ига Швентек и друзья для Украины".
Варте уваги Шевченко та Світоліна відвідали аукціон у Лондоні, де зібрали 1 мільйон доларів для України
На нем в качестве специальных гостей будут присутствовать послы платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Элина Свитолина.
На мероприятии выступят и другие известные теннисисты: Сергей Стаховский, Агнешка Радванская и Мартин Павельский – вместе со Швентек они сыграют в парах. Затем Ига проведет один сет против Радванской.
Все собранные средства будут направлены детям и подросткам, пострадавшим из-за войны войны в Украине.
Мероприятие будет сотрудничать с фондом Элины Светолиной, UNITED24 и польским отделом UNICEF.
Надеюсь, мы сможем встретиться в большом количестве на арене Tauron в Кракове и перед телевизорами, чтобы показать силу спорта, когда он объединяет нас для помощи и приносит хотя бы немного радости. Я очень рада и благодарна, что мы это устраиваем,
– написала теннисистка в своем твиттере.
Афиша мероприятия / Фото с твиттера теннисистки
Помощь польской теннисистки
- 21-летняя польская теннисистка Ига Швентек – первая ракетка мира, двукратная чемпионка Ролан Гаррос (2020, 2022). Имеет девять одиночных титулов WTA. Из них шесть подряд получила в 2022 году.
- Польская теннисистка после победы на Ролан Гаррос упомянула в своей речи Украину. Когда она говорила слова поддержки украинскому народу, на ее глазах были заметны слезы.
- В конце выступления 21-летняя теннисистка призвала украинцев оставаться сильными.