Все ради Украины: Шевченко, Свитолина и Стаховский посетят благотворительное мероприятие Швентек

Первая ракетка мира Ига Швентек активно выражает свою поддержку украинскому народу. В этот раз она решила помочь украинцам материально.

Швентек: Я очень рада и благодарна, что мы это устраиваем

23 июля в Кракове пройдет благотворительное мероприятие для Украины по инициативе первой ракетки мира Иги Швентек. Польская теннисистка анонсировала ивент под названием "Ига Швентек и друзья для Украины".

Варте уваги Шевченко та Світоліна відвідали аукціон у Лондоні, де зібрали 1 мільйон доларів для України

На нем в качестве специальных гостей будут присутствовать послы платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

На мероприятии выступят и другие известные теннисисты: Сергей Стаховский, Агнешка Радванская и Мартин Павельский – вместе со Швентек они сыграют в парах. Затем Ига проведет один сет против Радванской.

Все собранные средства будут направлены детям и подросткам, пострадавшим из-за войны войны в Украине.

Мероприятие будет сотрудничать с фондом Элины Светолиной, UNITED24 и польским отделом UNICEF.

Надеюсь, мы сможем встретиться в большом количестве на арене Tauron в Кракове и перед телевизорами, чтобы показать силу спорта, когда он объединяет нас для помощи и приносит хотя бы немного радости. Я очень рада и благодарна, что мы это устраиваем,

– написала теннисистка в своем твиттере.

Афиша мероприятия / Фото с твиттера теннисистки

Помощь польской теннисистки