Футболисты на карантине

28 ноября Департамент инфекционных заболеваний Португалии подтвердил, что в стране зафиксировано как минимум 13 случаев нового штамма коронавируса Омикрон. Все инфицированные – футболисты клуба Белененсеш.

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Важно! После того, как у футболистов обнаружили коронавирус (но еще не было известно, что это новый штамм Омикрон), их отправили на карантин. Руководство клуба обратилось с тем, чтобы перенести матч против Бенфики, который должен был состояться в субботу 27 ноября. Но им было отказано. На игру против Бенфики вышли девять футболистов (двое из них вратари, один из которых играл в поле). Первый тайм закончился со счетом 0:7, а после начала второго тайма арбитр остановил игру, ведь один из игроков не смог продолжить матч.

Новый штамм Омикрон был идентифицирован в странах на юге Африки. Он попал в Португалию из Мозамбика – один из игроков прилетел рейсом из Мапуту. Этот рейс приземлился в Лиссабоне 27 ноября.

После обнаружения коронавируса у футболиста медики проверили всех 218 пассажиров рейса. Их отправили на самоизоляцию, как контактные лица. После проверки оказалось еще два случая заражения коронавирусом среди пассажиров. У одного из них – штамм Дельта, у другого – пока не идентифицирован.