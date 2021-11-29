Футболисты на карантине
28 ноября Департамент инфекционных заболеваний Португалии подтвердил, что в стране зафиксировано как минимум 13 случаев нового штамма коронавируса Омикрон. Все инфицированные – футболисты клуба Белененсеш.
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Новый штамм Омикрон был идентифицирован в странах на юге Африки. Он попал в Португалию из Мозамбика – один из игроков прилетел рейсом из Мапуту. Этот рейс приземлился в Лиссабоне 27 ноября.
После обнаружения коронавируса у футболиста медики проверили всех 218 пассажиров рейса. Их отправили на самоизоляцию, как контактные лица. После проверки оказалось еще два случая заражения коронавирусом среди пассажиров. У одного из них – штамм Дельта, у другого – пока не идентифицирован.