Футболісти на карантині
28 листопада Департамент інфекційних захворювань Португалії підтвердив, що в країні зафіксовано як мінімум 13 випадків нового штаму коронавірусу Омікрон. Усі інфіковані – футболісти клубу Белененсеш.
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Новий штам Омікрон спершу був ідентифікований у країнах на півдні Африки. Він потрапив до Португалії з Мозамбіку – один з гравців прилетів рейсом з Мапуту. Цей рейс приземлився в Лісабоні 27 листопада.
Після виявлення коронавірусу у футболіста, медики перевірили усіх 218 пасажирів рейсу. Їх відправили на самоізоляцію, як і контактних осіб. Після перевірки виявилося ще два випадки зараження коронавірусом серед пасажирів. В одного з них – штам Дельта, в іншого – поки неідентифікований.