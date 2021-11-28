Трагикомедия на футбольном поле

Коронавирус изрядно ударил по составу Белененсеша. Главный тренер хозяев имел в своем активе только девять игроков, которые вышли сыграть против Бенфики, двое из них были голкиперами.

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Хозяева даже не смогли собрать 11 игроков, а скамья для запасных была пустой. Но матч все-таки состоялся. Правда, уже с первых секунд играть в меньшинстве Белененсешу было очень сложно, их ждал провал.

Уже в первом тайме в ворота залетело семь голов, один из них был с пенальти, а первое взятие ворот было от футболиста хозяев – автогол.

Судья остановил матч

После перерыва хозяева долго не выходили из раздевалок. После отдыха игроков соперника Бенфики на поле еще стало меньше – 7 футболистов. Почти на старте второй 45-минутки один из игроков Белененсеша сел на газон из-за повреждений и уже не смог продолжить игру.

По регламенту судья остановил поединок. Команда не может продолжать матч, если в ее составе всего шесть игроков на поле. Скорее всего, хозяевам присудят техническое поражение.

Украинский форвард Роман Яремчук не успел выйти на футбольное поле и наблюдал за этой трагикомедией со скамьи для запасных.