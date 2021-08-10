Все сильнейшие: заявка Шахтера на матч против Генка в Лиге чемпионов

10 августа 2021 , 12:55
Читати новину українською

Источник:

ФК Шахтер

Шахтер 10 августа сыграет ответный матч против Генка в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тренерский штаб определился с заявкой футболистов на игру.

Заявка Шахтера на игру

Тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби определился с заявкой на второй поединок против Генка. В активе итальянского специалиста 24 футболиста.

К теме Шахтер – Генк: где смотреть матч Лиги чемпионов

  • Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка
  • Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан

Напомним, что первая игра завершилась победой "горняков" 1:2. Дончане не только отыгрались с 1:0, но и вырвали такую важную победу в первом поединке. За Шахтер отличились Тете с пенальти и Алан Патрик.

Ответный Матч состоится во вторник, 10 августа. Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит в 20:30.
Автор: Софія Кулай