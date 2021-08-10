Все сильнейшие: заявка Шахтера на матч против Генка в Лиге чемпионов
10 августа 2021 , 12:55Читати новину українською
Источник:ФК Шахтер
Шахтер 10 августа сыграет ответный матч против Генка в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тренерский штаб определился с заявкой футболистов на игру.
Заявка Шахтера на игру
Тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби определился с заявкой на второй поединок против Генка. В активе итальянского специалиста 24 футболиста.
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- Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка
- Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан
Напомним, что первая игра завершилась победой "горняков" 1:2. Дончане не только отыгрались с 1:0, но и вырвали такую важную победу в первом поединке. За Шахтер отличились Тете с пенальти и Алан Патрик.Ответный Матч состоится во вторник, 10 августа. Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит в 20:30.