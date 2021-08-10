Заявка Шахтера на игру

Тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби определился с заявкой на второй поединок против Генка. В активе итальянского специалиста 24 футболиста.

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Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко

Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан

Напомним, что первая игра завершилась победой "горняков" 1:2. Дончане не только отыгрались с 1:0, но и вырвали такую важную победу в первом поединке. За Шахтер отличились Тете с пенальти и Алан Патрик.

Ответный Матч состоится во вторник, 10 августа. Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит в 20:30.