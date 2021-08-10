Заявка Шахтаря на гру
Тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі визначився із заявою на другий поєдинок проти Генка. В активі італійського фахівця 24 футболісти.
До теми Шахтар – Генк: де дивитися матч Ліги чемпіонів
- Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньо, Євген Коноплянка
- Нападники: Дентіньо, Лассіна Траоре, Данило Сікан
Нагадаємо, що перша гра завершилась перемогою "гірників" 1:2. Донеччани не лише відігрались з 1:0, а й вирвали таку важливу перемогу у першому поєдинку. За Шахтар відзначились Тете з пенальті та Алан Патрік.