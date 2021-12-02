Боевые составы на спринт
Главные тренеры сборной Украины Урош Велепец и Юрай Санитра определились с биатлонистами, которые сразятся за награды в спринте. Пять участников от Украины выйдут на старт. Наставники выставили боевые составы.
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Первыми на трассу выйдут девушки. Первой в сине-желтой команде будет стартовать Елена Билосюк (в прошлом – Пидгрушная). А вот последней на старт выйдет Дарья Блашко. Ей достался поздний стартовый номер – 113. Следует отметить, что в последних группах заявлена Валя Семеренко.
Состав на женский спринт
8. Елена Билосюк
18. Юлия Джима
49. Вита Семеренко
93. Валя Семеренко
113. Дарья Блашко
Что касается мужчин, то первым на трассу поедет соперничать капитан и лидер команды Дмитрий Пидручный – 8-й стартовый номер. А вот одними из последних выйдут на старт Богдан Цымбал и Тарас Лесюк – 91-м и 112-м соответственно.
Состав на мужской спринт
8. Дмитрий Пидручный
44. Артем Прима
59. Антон Дудченко
91. Богдан Цымбал
112. Тарас Лесюк
Заметим, что это уже второй этап Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Биатлонистов будут ждать еще две классические эстафеты и две гонки преследования. После этого спортсмены перейдут на третий этап Кубка мира в австрийский Хохфильцен.