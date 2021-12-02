Боевые составы на спринт

Главные тренеры сборной Украины Урош Велепец и Юрай Санитра определились с биатлонистами, которые сразятся за награды в спринте. Пять участников от Украины выйдут на старт. Наставники выставили боевые составы.

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Первыми на трассу выйдут девушки. Первой в сине-желтой команде будет стартовать Елена Билосюк (в прошлом – Пидгрушная). А вот последней на старт выйдет Дарья Блашко. Ей достался поздний стартовый номер – 113. Следует отметить, что в последних группах заявлена ​​Валя Семеренко.

Состав на женский спринт

8. Елена Билосюк

18. Юлия Джима

49. Вита Семеренко

93. Валя Семеренко

113. Дарья Блашко

К сведению. Начало женского спринта в Эстерсунде в 14.45 по Киеву. Мужская гонка стартует в 17.30.

Что касается мужчин, то первым на трассу поедет соперничать капитан и лидер команды Дмитрий Пидручный – 8-й стартовый номер. А вот одними из последних выйдут на старт Богдан Цымбал и Тарас Лесюк – 91-м и 112-м соответственно.

Состав на мужской спринт

8. Дмитрий Пидручный

44. Артем Прима

59. Антон Дудченко

91. Богдан Цымбал

112. Тарас Лесюк

Заметим, что это уже второй этап Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Биатлонистов будут ждать еще две классические эстафеты и две гонки преследования. После этого спортсмены перейдут на третий этап Кубка мира в австрийский Хохфильцен.