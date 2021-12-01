Все лучшие

4 декабря в Швеции состоится мужская эстафета. Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился с биатлонистами, которые будут бежать первую в сезоне эстафету.

Читайте также Определился состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

Состав на мужскую эстафету

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Богдан Цымбал
  • Антон Дудченко

Интересно, что место на последнем этапе тренер из Словакии доверит Дудченко, который стал самым быстрым среди украинцев на первом этапе Кубка мира. А вот вторым от Украины побежит лидер команды Пидручный. Среди запасных останется Тарас Лесюк.

Отметим, что в мужской сборной произошли изменения. На Кубок мира приехали Артем Прима и Тарас Лесюк, которые выздоровели. А вот Денис Насыко и Андрей Доценко отправились на Кубок IBU в норвежский Шушен.

Санитра: Подожду старты Примы и Лесюка

Относительно места Примы в эстафете еще остаются некоторые вопросы. Санитра готов включить Артема в эстафетную четверку, но еще подождет официальных стартов биатлонистов, после чего примет окончательное решение.

Прима займет место в эстафетной четверке? Я думаю, что да. На это время буду смотреть немного на то, кто в каком состоянии находится. Уже имею общую структуру эстафеты на субботу, но еще подожду старты Примы и Лесюка, после чего скажу официальную версию,
– сказал Санитра.

  • На втором этапе Кубка мира биатлонисты выступят в трех дисциплинах – спринте, гонке преследования и эстафете. Женская эстафета и персьют у мужчин завершат этап в Швеции. Обе эти гонки состоятся 5 декабря.
  • Третий этап стартует в австрийском Хохфильцене (начало 10 декабря).