Все лучшие

4 декабря в Швеции состоится мужская эстафета. Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился с биатлонистами, которые будут бежать первую в сезоне эстафету.

Читайте также Определился состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

Состав на мужскую эстафету

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Интересно, что место на последнем этапе тренер из Словакии доверит Дудченко, который стал самым быстрым среди украинцев на первом этапе Кубка мира. А вот вторым от Украины побежит лидер команды Пидручный. Среди запасных останется Тарас Лесюк.

Отметим, что в мужской сборной произошли изменения. На Кубок мира приехали Артем Прима и Тарас Лесюк, которые выздоровели. А вот Денис Насыко и Андрей Доценко отправились на Кубок IBU в норвежский Шушен.

К слову. В таком же составе мужская сборная Украины выступила на чемпионате мира-2021 в Поклюке. В эстафете украинские биатлонисты заняли 5 место. Победила Норвегия.

Санитра: Подожду старты Примы и Лесюка

Относительно места Примы в эстафете еще остаются некоторые вопросы. Санитра готов включить Артема в эстафетную четверку, но еще подождет официальных стартов биатлонистов, после чего примет окончательное решение.

Прима займет место в эстафетной четверке? Я думаю, что да. На это время буду смотреть немного на то, кто в каком состоянии находится. Уже имею общую структуру эстафеты на субботу, но еще подожду старты Примы и Лесюка, после чего скажу официальную версию,

– сказал Санитра.