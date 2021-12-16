Без неожиданностей

Женский спринт откроет программу нового этапа Кубка мира. Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец определился с биатлонистками, которые будут бороться за медали в спринте.

Читайте также Украинский биатлонист выиграл медаль на Кубке IBU, еще один остановился в шаге от подиума

На старт выйдут 107 биатлонисток, среди них пять украинок. Первой на трассу выедет Дарья Блашко, которая провела отличное начало сезона на Кубке IBU. Своими выступлениями Блашко получила шанс в главной команде.

А вот последней в спринтерской гонке будет соревноваться Ольга Абрамова, она стартует в предпоследнем десятке участниц.

Состав на женский спринт

31. Дарья Блашко

40. Елена Билосюк

56. Юлия Джима

70. Ирина Петренко

98. Ольга Абрамова

Внимание. Начало женского спринта – в 15:15 по киевскому времени.

Мужской спринт состоится 17 декабря в 15:15. Напомним, что этап в Анси пропускает основа мужской команды Украины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.