Перспективный украинский биатлонист получил "бронзу" в мужском спринте. Боровик продемонстрировал десятую скорость среди 120 участников. Роман мог одержать и победу, если бы не штрафной круг.
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На финише Роман стал третьим, проиграв второму месту всего 0,4 секунды. Для Боровика это первая личная заслуга на международном уровне.
На подиум мог попасть и украинец Степан Кинаш, но он тоже не закрыл одну мишень на стойке.
Результаты мужского спринта на юниорском Кубке IBU
1. Ян Гунька (Польша) 0+2, 26:02,7
2. Сильвано Демармельс (Швейцария) 0+0, +18,9
3. Роман Боровик (Украина), 0+1 +19,3
4. Степан Кинаш (Украина), 0+1 +31,7
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15. Виталий Мандзин (Украина), 0+2 +1:02,8
16. Дмитрий Грущак (Украина), 0+1 +1:06,3
46. Владислав Чихарь (Украина), 1+1 +2:14,3