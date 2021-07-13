Все, кроме одного: какие титулы получит победитель боя Усик – Джошуа

Александр Усик готовится к бою против Энтони Джошуа. Долгожданный поединок состоится за все титулы, кроме одного.

Все или ничего

Промоутер Александр Красюк рассказал, какие пояса будут стоять на кону поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он признался, что бой будет за все титулы, кроме WBC.

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Поединок будет за все титулы, кроме WBC. Часто встречал вопрос: "Будет ли этот бой только за пояс WBO или за все?" Да, боксеры будут бороться за все титулы,

– заявил Красюк.

Отметим, что титулом WBC в супертяжелом весе владеет британец Тайсон Фьюри.

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