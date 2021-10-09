Все клубы АПЛ выступили против продажи Ньюкасла шейхам: назревает скандал

Все клубы английской Премьер-лиги выступают против поглощения Ньюкасла инвесторами из Саудовской Аравии. Они считают, что это может навредить бренду лиги.

Причиной волнения клубов АПЛ после покупки "сорок" инвестиционным фондом Саудовской Аравии стало недостаточное количество информации, предоставленной их руководителям.

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В частности, свои жалобы подали уже 19 команд, которые требуют провести на следующей неделе экстренное заседание по этому вопросу. Среди подписантов значится Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси и еще 15 команд.

Кроме того, руководство этих клубов недовольно одобрением соответствующего соглашения со стороны руководства лиги.

Они высказали мнение, что бренд АПЛ может пострадать из-за прихода арабских владельцев, который может привести к росту зарплат и цен на трансферы.

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