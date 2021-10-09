Причиною схвильованості клубів АПЛ після покупки "сорок" інвестиційним фондом Саудівської Аравії стала недостатня кількість інформації, наданої їхнім керівникам.
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Крім того, керівництво цих клубів невдоволено схваленням відповідної угоди з боку керівництва ліги.
Вони висловили думку, що бренд АПЛ може постраждати через прихід арабських власників, який може привести до зростання зарплат та цін на трансфери.
Коротко про продаж Ньюкасла
- Угоду підписали в другій половині дня 7 жовтня. Інвестиційний фонд запевнив Англійську прем'єр-лігу, що Саудівська Аравія не контролюватиме клуб.
- За даними ЗМІ, угода про продаж клубу може оцінюватися в 350 мільйонів євро.