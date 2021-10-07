Журналист опубликовал видео, на котором заметно празднование футбольных болельщиков под стадионом родной команды в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

К слову Аравийские шейхи купили еще один клуб АПЛ

Реакция фанатов

Вероятно, такая радость болельщиков вызвана их надеждами на изменения в клубе. Ведь сейчас Ньюкасл находится в зоне вылета из АПЛ, набрав лишь 3 балла в семи матчах.

Традиционно, когда новыми владельцами футбольного клуба становятся шейхи с Аравийского полуострова, это предполагает невиданно большие инвестиции в команду. Так, например, в случае с Манчестер Сити и ПСЖ.

Коротко о продаже Ньюкасла